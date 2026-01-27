La Gare fait son cinéma Tous dehors Gare des Ramières Allex
La Gare fait son cinéma Tous dehors Gare des Ramières Allex mardi 25 août 2026.
La Gare fait son cinéma Tous dehors
Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme
Par Anne Jochum | 57 minutes
Une immersion dans le monde de l’enfance par des séquences d’observation de l’enfant dans sa déambulation, son exploration en jeu libre, ses interactions et ses expériences avec le monde du vivant et de la nature.
Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com
English :
By Anne Jochum | 57 minutes
An immersion into the world of childhood, through sequences of observation of children wandering, exploring in free play, interacting and experimenting with the living world and nature.
