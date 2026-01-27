La Gare fait son cinéma Tous dehors Gare des Ramières Allex

La Gare fait son cinéma Tous dehors

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

2026-08-25

Par Anne Jochum | 57 minutes

Une immersion dans le monde de l’enfance par des séquences d’observation de l’enfant dans sa déambulation, son exploration en jeu libre, ses interactions et ses expériences avec le monde du vivant et de la nature.

Gare des Ramières 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

English :

By Anne Jochum | 57 minutes

An immersion into the world of childhood, through sequences of observation of children wandering, exploring in free play, interacting and experimenting with the living world and nature.

