La Garenne en fête Uzerche

La Garenne en fête

La Garenne Uzerche Corrèze

Après-midi animations parking de la Petite Gare (rue Paul Langevin).
19h-23h repas dans la Garenne
21h-23h Bal Folk avec Rémi Geffroy
23h feux d’artifice   .

La Garenne Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71  accueil@terresdecorreze.com

