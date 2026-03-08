La Garenne en fête Uzerche
La Garenne en fête Uzerche lundi 13 juillet 2026.
La Garenne en fête
La Garenne Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
2026-07-13
Après-midi animations parking de la Petite Gare (rue Paul Langevin).
19h-23h repas dans la Garenne
21h-23h Bal Folk avec Rémi Geffroy
23h feux d’artifice .
La Garenne Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
