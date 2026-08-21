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La GLTSO ouvre ses temples à Villeurbanne, Fédération Opéra Villeurbanne, Villeurbanne

dimanche 20 septembre 2026 · Fédération Opéra Villeurbanne · Villeurbanne

La GLTSO ouvre ses temples à Villeurbanne, Fédération Opéra Villeurbanne, Villeurbanne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fédération Opéra Villeurbanne
Adresse
18 impasse Million 69100 Villeurbanne
Ville
69100 Villeurbanne
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Entrée gratuite mais sur inscription préalable. Nombre de places limité.

La GLTSO ouvre ses temples à Villeurbanne Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h00 Fédération Opéra Villeurbanne Métropole de Lyon

Entrée gratuite mais sur inscription préalable. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite artchitecturale
Nous vous accueillerons dimanche 20 septembre 2026 pour 4 sessions de visites

Fédération Opéra Villeurbanne 18 impasse Million 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 01 41 05 98 70 http://www.gltso.org [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-la-gltso-ouvre-ses-porte-villeurbanne-20-sept-2026 »}] Métro
Visite

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