La GLTSO ouvre ses temples à Villeurbanne, Fédération Opéra Villeurbanne, Villeurbanne

Informations pratiques

La GLTSO ouvre ses temples à Villeurbanne Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h00 Fédération Opéra Villeurbanne Métropole de Lyon

Entrée gratuite mais sur inscription préalable. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite artchitecturale

Nous vous accueillerons dimanche 20 septembre 2026 pour 4 sessions de visites

Fédération Opéra Villeurbanne 18 impasse Million 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 01 41 05 98 70 http://www.gltso.org [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-la-gltso-ouvre-ses-porte-villeurbanne-20-sept-2026 »}] Métro

Visite

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