La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 », La Graffiti Compagnie, Le Pouliguen
mardi 18 août 2026 · La Graffiti Compagnie · Le Pouliguen
Informations pratiques
La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 » 18 – 30 août La Graffiti Compagnie Loire-Atlantique
– Adulte: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T10:30:00+02:00 – 2026-08-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00
Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans.
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La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 13 36 50 »}, {« type »: « email », « value »: « graffiticompagnie@orange.fr »}]
Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. Culture Exposition
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