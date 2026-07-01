La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 », La Graffiti Compagnie, Le Pouliguen

Informations pratiques

La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 » 18 – 30 août La Graffiti Compagnie Loire-Atlantique

– Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T10:30:00+02:00 – 2026-08-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans.

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La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 13 36 50 »}, {« type »: « email », « value »: « graffiticompagnie@orange.fr »}]

Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. Culture Exposition