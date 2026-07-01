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La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 », La Graffiti Compagnie, Le Pouliguen

mardi 18 août 2026 · La Graffiti Compagnie · Le Pouliguen

La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 », La Graffiti Compagnie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
La Graffiti Compagnie
Adresse
27 rue du Général Leclerc, 44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Adulte: 0

La Graffiti Compagnie présente « Big Baz’art 6 » 18 – 30 août La Graffiti Compagnie Loire-Atlantique

– Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T10:30:00+02:00 – 2026-08-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans.

 

Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans.

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Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. Venez rencontrer les artistes accompagnant la graffiti compagnie depuis 5 ans. Culture Exposition

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