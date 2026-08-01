La Grande Absente Vouvant
samedi 15 août 2026 · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
La Grande Absente
11 rue Théodolin Vouvant Vendée
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Exposition d’estampes et de photographies à Vouvant
Plongez dans un univers artistique sensible où estampes, photographies, musique et création dialoguent autour de l’absence, de la mémoire et des émotions.
Cette exposition invite à une expérience poétique et immersive, mêlant œuvres visuelles et expression artistique dans le cadre authentique de Vouvant, l’un des Plus Beaux Villages de France.
Une parenthèse culturelle à découvrir pour les amateurs d’art comme pour les curieux. .
11 rue Théodolin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 95 07 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Print and Photography Exhibition %E0 Vouvant
L’événement La Grande Absente Vouvant a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Vouvant (Vendée)
- Ateliers de créativité Vouvant 4 août 2026
- Vouvant, ce que les pierres racontent Place du Bail Vouvant 4 août 2026
- Festival d’orgue de Vouvant The French Line Église Notre-Dame Vouvant 6 août 2026
- Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire Vouvant 7 août 2026
- Les Voyages de Josie Cœur de Rose Vouvant 8 août 2026