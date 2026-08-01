Informations pratiques

Vouvant

La Grande Absente

11 rue Théodolin Vouvant Vendée

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Exposition d’estampes et de photographies à Vouvant

Plongez dans un univers artistique sensible où estampes, photographies, musique et création dialoguent autour de l’absence, de la mémoire et des émotions.

Cette exposition invite à une expérience poétique et immersive, mêlant œuvres visuelles et expression artistique dans le cadre authentique de Vouvant, l’un des Plus Beaux Villages de France.

Une parenthèse culturelle à découvrir pour les amateurs d’art comme pour les curieux. .

11 rue Théodolin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 95 07 45

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English :

Print and Photography Exhibition %E0 Vouvant

L’événement La Grande Absente Vouvant a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin