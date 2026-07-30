Les Voyages de Josie Cœur de Rose Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

Les Voyages de Josie

Cœur de Rose 3 Rue du Duc d’Aquitaine Vouvant Vendée

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:15:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-19

Et si tu prenais le temps de voyager… sans quitter ta chaise ? Autour d’un thé ou d’une autre boisson chaude, accompagné d’une petite douceur, Josie t’emmène à travers les époques pour partager des histoires, des anecdotes et des récits passionnants.

> 18 juillet Vouvant, c’était comment avant ?

Pars à la découverte de l’histoire de Vouvant et de son évolution a partir de 1927.

> 8 août La mode au fil du temps

Des robes médiévales aux tenues d’aujourd’hui, découvre comment la mode a évolué à travers les époques.

> 22 août Vouvant, c’était comment avant ?

Une seconde date pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l’histoire du village.

> 5 septembre Mais d’où vient le thé ?

Du Japon à la Chine, en passant par le Maroc et l’Angleterre, embarque pour un voyage autour de l’histoire et des traditions du thé.

> 19 septembre Lecture Les Confessions d’une poule

Entre commérages, mystères et enquêtes, découvre le quotidien d’un poulailler comme tu ne l’as jamais imaginé !

12 € par personne (boisson et animation comprises).

Seulement 10 places par séance afin de privilégier un moment convivial et des échanges en petit comité.

Les réservations sont ouvertes. N’attends pas trop, les places sont limitées !

Organisé par Cœur de Rose et Le Monde de la Fée Morgane. .

Cœur de Rose 3 Rue du Duc d’Aquitaine Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 40 41 70

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English :

What if you took the time to travel—without leaving your chair? Over a cup of tea or another hot drink, accompanied by a little treat, Josie takes you on a journey through the ages to share stories, anecdotes, and fascinating tales.

L’événement Les Voyages de Josie Vouvant a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin