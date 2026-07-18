UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vouvant

Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant

lundi 3 août 2026 · Place de l'Église · Vouvant

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Nef Théodelin
Ville
85120 Vouvant
Département
Vendée
Tarif

Vouvant

Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Association Vouvant Village de Peintres Exposition Tapisserie de Bayeux par l’artiste Kaviar
Du 3 au 21 août
Reproduction en micro-mosaïques de grains de sable naturels

Exposition organisée en collaboration avec l’association du Musée du Sable, œuvres prêtées par Danielle, Bertrand, Frédéric Le Guyader.

Nef Théodelin
– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,
– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée gratuite   .

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Association Vouvant Village de Peintres Bayeux Tapestry exhibition by artist Kaviar

L’événement Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Vouvant (Vendée)