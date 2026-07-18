Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:30:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Association Vouvant Village de Peintres Exposition Tapisserie de Bayeux par l’artiste Kaviar

Du 3 au 21 août

Reproduction en micro-mosaïques de grains de sable naturels

Exposition organisée en collaboration avec l’association du Musée du Sable, œuvres prêtées par Danielle, Bertrand, Frédéric Le Guyader.

Nef Théodelin

– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,

– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Entrée gratuite .

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24

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English :

Association Vouvant Village de Peintres Bayeux Tapestry exhibition by artist Kaviar

L’événement Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin