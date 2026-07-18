Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant
lundi 3 août 2026 · Place de l'Église · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres
Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Association Vouvant Village de Peintres Exposition Tapisserie de Bayeux par l’artiste Kaviar
Du 3 au 21 août
Reproduction en micro-mosaïques de grains de sable naturels
Exposition organisée en collaboration avec l’association du Musée du Sable, œuvres prêtées par Danielle, Bertrand, Frédéric Le Guyader.
Nef Théodelin
– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,
– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée gratuite .
Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24
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English :
Association Vouvant Village de Peintres Bayeux Tapestry exhibition by artist Kaviar
L’événement Exposition Kaviar et sa tapisserie de Bayeux Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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