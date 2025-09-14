Stage sculpture et mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant
Stage sculpture et mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant lundi 20 juillet 2026.
Stage sculpture et mosaïque
L’Atelier d’Hélène 1 Impasse de la Tour Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24
A la découverte de la sculpture et de la mosaïque!
N’hésitez pas à contacter l’Atelier d’Hélène pour des informations complémentaires.
Prix: 450€ .
L’Atelier d’Hélène 1 Impasse de la Tour Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 98 52 85 latelierdhelenemosaicetcie@gmail.com
English :
Discover sculpture and mosaics!
German :
Entdecke die Bildhauerei und das Mosaik!
Italiano :
Scoprite la scultura e i mosaici!
Espanol :
Descubra la escultura y los mosaicos
