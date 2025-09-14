Stage sculpture et mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant

Stage sculpture et mosaïque L’Atelier d’Hélène Vouvant lundi 20 juillet 2026.

Stage sculpture et mosaïque

L’Atelier d’Hélène 1 Impasse de la Tour Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

A la découverte de la sculpture et de la mosaïque!

N’hésitez pas à contacter l’Atelier d’Hélène pour des informations complémentaires.

Prix: 450€ .

L’Atelier d’Hélène 1 Impasse de la Tour Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 98 52 85 latelierdhelenemosaicetcie@gmail.com

English :

Discover sculpture and mosaics!

German :

Entdecke die Bildhauerei und das Mosaik!

Italiano :

Scoprite la scultura e i mosaici!

Espanol :

Descubra la escultura y los mosaicos

L’événement Stage sculpture et mosaïque Vouvant a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin