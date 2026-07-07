Bien-être et harmonie Vouvant
samedi 1 août 2026 · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
Bien-être et harmonie
Salle des fêtes Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Week-end bien-être et harmonie au Coeur de Vouvant
Du nouveau ! Un beau week-end Bien être et Harmonie à la salle des fêtes de Vouvant ! Artistes et professionnels du bien être auront le plaisir de vous présenter leurs créations et savoir-faire.
Conférence spectacle
Entrée gratuite
Organisatrice Laure Denis .
Salle des fêtes Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 24 55 21
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English :
Well-being and Harmony Weekend in the Heart of Vouvant
L’événement Bien-être et harmonie Vouvant a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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