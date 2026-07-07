Informations pratiques

Vouvant

Bien-être et harmonie

Salle des fêtes Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Week-end bien-être et harmonie au Coeur de Vouvant

Du nouveau ! Un beau week-end Bien être et Harmonie à la salle des fêtes de Vouvant ! Artistes et professionnels du bien être auront le plaisir de vous présenter leurs créations et savoir-faire.

Conférence spectacle

Entrée gratuite

Organisatrice Laure Denis .

Salle des fêtes Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 24 55 21

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English :

Well-being and Harmony Weekend in the Heart of Vouvant

L’événement Bien-être et harmonie Vouvant a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin