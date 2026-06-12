Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire Vouvant vendredi 7 août 2026.

Vouvant

Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire

Place du Bail Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

110 coquelicots géants devant la Tour Mélusine ; 110 luminosités, 110 respirations et battements de cœurs.

Au centre, 2 musiciens sous un petit kiosque multiples, singuliers, différents, solidaires, semblables, complexes… A la tombée de la nuit, ils cherchent ensemble la voix de l’harmonie.

Laissez-vous porter par la musique et la magie du moment !

Genre : installation lumino-poétique

Durée : 1h

Tout public

N’hésitez pas à apporter vos plaids pour profiter pleinement du spectacle !

En partenariat avec le Comité des fêtes et la Mairie de Vouvant

En attendant la tombée de la nuit, profitez des nombreuses propositions de restauration sur la commune, d’un food truck à partir de 19h et de la buvette du Comité des fêtes avec son apéro coquelicot ! .

Place du Bail Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire Vouvant a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin