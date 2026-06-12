Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire Vouvant
Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire Vouvant vendredi 7 août 2026.
Vouvant
Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire
Place du Bail Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.
110 coquelicots géants devant la Tour Mélusine ; 110 luminosités, 110 respirations et battements de cœurs.
Au centre, 2 musiciens sous un petit kiosque multiples, singuliers, différents, solidaires, semblables, complexes… A la tombée de la nuit, ils cherchent ensemble la voix de l’harmonie.
Laissez-vous porter par la musique et la magie du moment !
Genre : installation lumino-poétique
Durée : 1h
Tout public
N’hésitez pas à apporter vos plaids pour profiter pleinement du spectacle !
En partenariat avec le Comité des fêtes et la Mairie de Vouvant
En attendant la tombée de la nuit, profitez des nombreuses propositions de restauration sur la commune, d’un food truck à partir de 19h et de la buvette du Comité des fêtes avec son apéro coquelicot ! .
Place du Bail Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.
L’événement Le Chant des Coquelicots Compagnie FredandCo Les Ricochets en territoire Vouvant a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Vouvant (Vendée)
- Trompettes en fête Musiciens en herbe Église Notre-Dame Vouvant 12 juin 2026
- Fête de la musique de Vouvant Organistes en herbe Église Notre-Dame Vouvant 21 juin 2026
- Cor et Orgue, Vouvant église, Vouvant 21 juin 2026
- Exposition Blondeau Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant 22 juin 2026
- Vide Grenier 23ème édition Vouvant 28 juin 2026