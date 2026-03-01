La grande braderie d’Aix-en-Commerce Aix-en-Provence

La grande braderie d’Aix-en-Commerce

Du jeudi 12 au samedi 14 mars 2026 de 10h à 19h. Centre ville et les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-12 10:00:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

2026-03-12

Deux fois par an, l’Association Aix en Commerce organise cet événement qui attire un large public venu profiter des offres exclusives proposées par les commerçants locaux.

À cette occasion, de nombreux commerçants de plusieurs rues du centre historique ainsi que des Allées provençales déballeront devant leur devanture. .

Centre ville et les Allées Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 70 20 00 contact@aixencommerce.fr

Twice a year, the Aix en Commerce Association organizes this event, which attracts a large audience to take advantage of exclusive offers from local merchants.

