La grande braderie d’Aix-en-Commerce
Du jeudi 12 au samedi 14 mars 2026 de 10h à 19h. Centre ville et les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-12 10:00:00
fin : 2026-03-14 19:00:00
2026-03-12
Deux fois par an, l’Association Aix en Commerce organise cet événement qui attire un large public venu profiter des offres exclusives proposées par les commerçants locaux.
À cette occasion, de nombreux commerçants de plusieurs rues du centre historique ainsi que des Allées provençales déballeront devant leur devanture. .
Centre ville et les Allées Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 70 20 00 contact@aixencommerce.fr
English :
Twice a year, the Aix en Commerce Association organizes this event, which attracts a large audience to take advantage of exclusive offers from local merchants.
L’événement La grande braderie d’Aix-en-Commerce Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence