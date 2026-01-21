La grande braderie Le Mans
La grande braderie Le Mans samedi 12 septembre 2026.
Le Mans
La grande braderie
Centre-ville Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La braderie du Mans aura lieu le samedi 12 septembre 2026.
Renseignements inscriptions 02 43 47 38 22
Braderie des particuliers Esplanade des Jacobins
Expo-vente des artisans-créateurs place de la République
Sédentaires et non sédentaires .
Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 dplace@lemans.fr
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English :
The Le Mans Street Fair will take place on Saturday, September 12, 2026.
L’événement La grande braderie Le Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans
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