La grande braderie Le Mans samedi 12 septembre 2026.

Le Mans

La grande braderie

Centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La braderie du Mans aura lieu le samedi 12 septembre 2026.

Renseignements inscriptions 02 43 47 38 22

Braderie des particuliers Esplanade des Jacobins

Expo-vente des artisans-créateurs place de la République

Sédentaires et non sédentaires .

Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 dplace@lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Le Mans Street Fair will take place on Saturday, September 12, 2026.

L’événement La grande braderie Le Mans a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Mans