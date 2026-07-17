La grande collecte des archives photographiques, Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées, Pau

Informations pratiques

La grande collecte des archives photographiques 1 février – 30 septembre 2027 Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-01T13:30:00+01:00 – 2027-02-01T17:30:00+01:00

Fin : 2027-09-30T13:30:00+02:00 – 2027-09-30T17:30:00+02:00

« Pau célèbre le bicentenaire »

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, les archives de Pau & Agglo font appel aux habitants. Si vous conservez des photographies de la fin du XX°de Pau ou des communes de l’agglomération paloise et que vous souhaitez les transmettre pour enrichir la mémoire collective, vous pouvez participer à la collecte du sport. La grande collecte c’est toute l’année 2027 !

Renseignements et contacts

Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées – Avenue Gaston lacoste – 64000 Pau

archives@agglo-pau.fr tel. 05 59 21 30 57

Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Usine des tramways, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559213057 https://archives.agglo-pau.fr/ [{« link »: « mailto:archives@agglo-pau.fr »}] https://archives.agglo-pau.fr/ Les Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées à l’Usine des tramways conservent les archives publiques de la communauté d’agglomération, des communes qui la composent et des établissements chargés d’une mission de service public. Elles sont consultables uniquement en salle de lecture ou sur le site internet. L’accès aux archives est gratuit. Stationnement : Parking à proximité

parking de la Gare payant (longue durée), avenue Gaston Lalanne, 64000 Pau. 173 places, dix place équipées de borne de recharge électrique, 4 places PMR. Gratuit les 30 première minutes.

parking Rives du Gave, 5 avenue Léon Heïd, 64000 Pau – gratuit

Bus : le Fébus (ligne F) passe toutes les 8 minutes et relie l’hôpital à la gare en 6 km.

« Pau célèbre le Bicentenaire »

© archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées