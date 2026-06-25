La Grande dictée Espace Chambon Cusset
vendredi 6 novembre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
La Grande dictée
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 18:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
La Ville de Cusset lance un tout nouvel événement placé sous le signe de la langue française et du plaisir d’écrire La Grande Dictée.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
The City of Cusset is launching a brand-new event celebrating the French language and the joy of writing: La Grande Dictée.
L’événement La Grande dictée Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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