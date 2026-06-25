La Grande dictée Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

La Grande dictée

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 18:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

La Ville de Cusset lance un tout nouvel événement placé sous le signe de la langue française et du plaisir d’écrire La Grande Dictée.

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Cusset is launching a brand-new event celebrating the French language and the joy of writing: La Grande Dictée.

L’événement La Grande dictée Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations