UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dole

La grande Enquête Dole

dimanche 20 septembre 2026 · Dole

La grande Enquête Dole

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
La grande Enquête
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif

Dole

La grande Enquête

La grande Enquête Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Vous aimez les enquêtes théâtralisées, vous êtes à la bonne adresse !   .

La grande Enquête Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 81 80 64  contact@lge-dole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La grande Enquête

L’événement La grande Enquête Dole a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Dole (Jura)