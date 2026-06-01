LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mardi 30 juin 2026.

Falaise

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-30

Cet événement, organisé par le Centre national du livre (CNL), a pour objectifs de transmettre le plaisir de lire, créer de nouveaux lecteurs, soutenir les acteurs du monde du livre et montrer que le livre peut être une joie partagée.

Dans le cadre de Partir en Livre, les bibliothécaires de la Médiathèque du Pays de Falaise proposent aux enfants un cherche et trouve dans lequel ils devront retrouver Nos petits et grands héros de la littérature jeunesse, thématique du festival cette année.

Un cherche et trouve créé par les bibliothécaires (avec l’aide de l’IA) est mis à votre disposition.

Vous devrez retrouver 70 personnages de la littérature jeunesse. Venez jouer dans vos médiathèques et tentez de remporter un Chèque lire d’un montant de 12 euros à dépenser en librairie.

Une participation par personne dans une médiathèque sera acceptée.

Gratuit, Tout public à retrouver dans le réseau de médiathèque du Pays de Falaise (Falaise, Pont-d’Ouilly, Potigny et Morteaux-Coulibœuf) .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 25

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English : LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

This event, organised by the National Book Centre (CNL), aims to promote the joy of reading, encourage new readers, support those involved in the book industry, and demonstrate that books can be a source of shared joy.

L’événement LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE Falaise a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande