La Grande Fête ! Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Les associations et les 3 cSC Accoord du quartier nantes Nord vou sinvite à la fête de quartier du 20 juin ! De 16h00 à 18h00, venez profiter d’ateliers et d’animations (maquillage, clown, etc)De 16h00 à 21h00, spectacles et concert en continue(flash mob ; théâtre ; danse indienne et comorienne ; scènes ouvertes des talents du quartier)Concert 20h00 avec ONDA LIBRE pour danser au rythme du continent sud américain !

Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau Nantes 44300



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