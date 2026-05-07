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La Grande Fête ! Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau Nantes

La Grande Fête ! Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau Nantes

La Grande Fête ! Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau

Adresse : 12 rue de concarneau 44300 nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 16:00 – 21:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public 

Les associations et les 3 cSC Accoord du quartier nantes Nord vou sinvite à la fête de quartier du 20 juin ! De 16h00 à 18h00, venez profiter d’ateliers et d’animations (maquillage, clown, etc)De 16h00 à 21h00, spectacles et concert en continue(flash mob ; théâtre ; danse indienne et comorienne ; scènes ouvertes des talents du quartier)Concert 20h00 avec ONDA LIBRE pour danser au rythme du continent sud américain !

Esplanade René Cassin, proche CSC du Bout Des landes 12 rue de Concarneau Nantes 44300


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