La Grande Foire aux Puces du Sew Manufacture des Tabacs Morlaix Morlaix

Morlaix

La Grande Foire aux Puces du Sew

Manufacture des Tabacs Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

lle est de retour ! ☀️

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la nouvelle édition de la grande foire aux puces du SEW aura lieu le dimanche 12 juillet 2026 de 8h à 17h dans l’enceinte de La Manu à Morlaix. Cette grande foire, organisée par le SEW Morlaix et la fine équipe de L’assoce Tomate, réunira plus de 150 vendeurs d’ antiquités, de brocs, de babioles, de fripes et autres puces en tout genre . Les vendeurs intéressé·es peuvent d’ores et déjà réservées des emplacements ( 7 euros les 4 mètres linéaires) en envoyant un mail à l’adresse foire.puces.sew@outlook.fr

L’entrée à cette grande Foire aux puces sera gratuite pour les chineurs et les promeneurs. Un bar et des food-trucks proposeront une restauration de qualité sur le site toute la journée. .

Manufacture des Tabacs Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

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English : La Grande Foire aux Puces du Sew

L’événement La Grande Foire aux Puces du Sew Morlaix a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX