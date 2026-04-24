La grande histoire du château, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard

La grande histoire du château Samedi 23 mai, 19h00 Musée du château des ducs de Wurtemberg Doubs

Inclus avec le billet d’entrée du circuit historique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Parcours enfant

Questions d’observation, jeu codé ou des différences : un parcours enfants en 10 étapes attend nos jeunes visiteurs au fil des salles. Hallebarde, sceau, poêlon, ammonite, aquamanile… Mais que sont donc ces curieux objets ? Et qui sont Renaud de Bourgogne, Sophie Dorothée de Wurtemberg ou monsieur Blazer ? Rendez-vous avec l’histoire et quelques grands personnages marquants du château de Montbéliard !

Musée du château des ducs de Wurtemberg 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Perché sur son éperon rocheux, le château domine la ville et le paysage alentours depuis plus de 1 000 ans. Forteresse au Moyen Âge, résidence ducale depuis la Renaissance, il abrite désormais un musée.

Emblème de la ville, il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de rénovation pour en faire un haut lieu touristique et culturel.

Parcours enfant

© Ville de Montbéliard