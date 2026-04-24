La grande histoire du château, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard
La grande histoire du château, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard samedi 23 mai 2026.
La grande histoire du château Samedi 23 mai, 19h00 Musée du château des ducs de Wurtemberg Doubs
Départ toutes les 10 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Le circuit historique
Henriette de Montbéliard, Frédéric Iᵉʳ, Sophie Dorothée de Wurtemberg et d’autres figures historiques vous guident dans une nouvelle expérience de visite, à la découverte des périodes clés du comté de Montbéliard. Laissez-vous séduire par cette approche inédite et immersive de l’architecture du château et de l’histoire de ses habitants, connus ou méconnus.
Musée du château des ducs de Wurtemberg 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Perché sur son éperon rocheux, le château domine la ville et le paysage alentours depuis plus de 1 000 ans. Forteresse au Moyen Âge, résidence ducale depuis la Renaissance, il abrite désormais un musée.
Emblème de la ville, il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de rénovation pour en faire un haut lieu touristique et culturel.
Le circuit historique
© Jack Varlet
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