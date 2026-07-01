« La Grande Jeannette ou l’affaire du Moulin de Cuissat », Abbaye de Vinetz, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

« La Grande Jeannette ou l’affaire du Moulin de Cuissat » Dimanche 20 septembre, 14h30 Abbaye de Vinetz Marne

L’exposition sera également visible sur le site des Archives départementales à Reims.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le spectacle « La Grande Jeannette ou l’affaire du Moulin de Cuissat » s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle consacrée de septembre à décembre 2026 aux affaires judiciaires marnaises.

La présentation par les comédiens de l’Ageasse, théâtre de la pièce écrite par le dramaturge et metteur en scène rémois Jean-Pierre Toublan, aura lieu à l’abbaye de Vinetz.

Abbaye de Vinetz 4 Rue de Vinetz, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Au Moyen Âge, le prieuré de Vinetz était un couvent de bénédictines situé en bordure de l’ancien lit de la Marne, au hameau de Vinetz. À l’origine, il dépendait de l’abbaye de Juilly (en Seine-et-Marne), puis de celle de Molesmes (en Côte-d’Or). Détruit, à l’exception de la petite chapelle, en 1544 lors du passage de l’armée de Charles Quint, il ne fut que partiellement reconstruit, et les dames de la congrégation le quittèrent définitivement en 1622 pour aller s’établir à Châlons, dans l’ancien couvent des Récollets, sis « rue aux Vaches » (devenue par la suite « rue de Vinetz »).

L’ancien couvent est la propriété du département et sert de restaurant d’entreprise. Un bâtiment, reconstruit au XIXᵉ siècle, est affecté aux archives départementales. La chapelle est utilisée pour des expositions temporaires, et deux ailes accueillent le service de la solidarité départementale. Le centre est actuellement la place du Forum de l’Europe, esplanade couverte de tessons, avec des mâts portant les drapeaux aux couleurs des pays européens.

Le spectacle « La Grande Jeannette ou l’affaire du Moulin de Cuissat » s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle consacrée de septembre à décembre 2026 aux affaires judiciaires marnaises.

© Garitan