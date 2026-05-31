La grande lunette et le télescope de Foucault, Observatoire de Marseille, Marseille

La grande lunette et le télescope de Foucault Samedi 19 septembre, 14h00 Observatoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Gratuit, 20 places toutes les demi heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée de la grande lunette historique de 1872 et du télescope de Foucault de 80cm datant de 1864.

Observatoire de Marseille Allée Jean-Louis Pons, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 59 72 27 73 https://andromede.id.st/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 59 72 27 73 »}, {« type »: « email », « value »: « andromede.13@live.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://andromede.id.st/ »}] Un observatoire historique de plus de 160 ans d’âge, haut lieu de l’astronomie du XIXe et XXe siècle. Accès Bus, Métro et Tramway.

Visite guidée de la grande lunette historique de 1872 et du télescope de Foucault de 80cm datant de 1864.

© ANDROMEDE