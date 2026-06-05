LA GRANDE POUCETTE ET LE RIRE DE LA MEUTE THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse

Toulouse

LA GRANDE POUCETTE ET LE RIRE DE LA MEUTE

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

L’histoire d’une adolescente harcelée à cause de sa taille.

Moqueries à la cantine, violence sur les réseaux sociaux… Parents qui ne voient pas…

Grâce au théâtre forum, en 2ème partie, le public est invité à prendre la parole, à imaginer des issues possibles, à devenir acteur du changement.

Les retours des collèges qui ont accueillis ce spectacle sont très positifs.

Spectacle co-écrit et joué par Anne-Gaëlle Duvochel et Cathy Marchal. 8 .

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The story of a teenager harassed because of her size.

L’événement LA GRANDE POUCETTE ET LE RIRE DE LA MEUTE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE