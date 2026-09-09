La Grande Quizothèque : spéciale Vosges, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

La Grande Quizothèque : spéciale Vosges Samedi 19 septembre, 17h00 La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Connaissez-vous bien les Vosges, ses communes et ses points remarquables ? Alors venez vous tester en famille ou entre amis autour d’un quiz dans lequel il faudra reconnaître certains lieux à partir de photos anciennes et gravures provenant des fonds patrimoniaux de la médiathèque. Prêt(e)s à gagner ? Rejoignez-nous !

La Boussole 2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/vos-mediatheques/les-mediatheques/la-boussole La médiathèque de La Boussole appartient au réseau Escales, elle en est même la tête !

Son projet s’articule autour de grands axes :

Être un carrefour d’échanges, culturels, humains, ludiques,

Mettre à disposition des espaces de qualité pour le travail, individuel ou collectif, la déambulation, les rencontres,

Favoriser les apprentissages pour tous, tout au long de la vie, en diversifiant l’accès aux savoirs,

Conserver et mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine écrit local (près de 100 000 documents),

Accompagner le Festival International de Géographie par des collections de référence et des évènements tout au long de l’année

Valoriser le territoire, en lien notamment avec l’office de tourisme intercommunal. Parking proche

Accès PMR

Connaissez-vous bien les Vosges, ses communes et ses points remarquables ? Alors venez vous tester en famille ou entre amis autour d’un quiz dans lequel il faudra reconnaître certains lieux à partir…