La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000 PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône
La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000 PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône samedi 21 novembre 2026.
Chalon-sur-Saône
La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000
PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 21:00:00
fin : 2026-11-21 02:00:00
Date(s) :
2026-11-21
La Grande Soirée revient pour une nouvelle édition !
Une soirée dansante et familiale, pensée pour rassembler toutes les générations autour des plus grands tubes des années 80, 90 et 2000, dans une ambiance simple, festive et conviviale.
Au programme
Animations, DJ set, piste de danse, performers (danseurs, échassiers, robots LED), écrans LED géants et effets visuels pour accompagner la musique toute la soirée.
Buvette, bar à vin et restauration artisanale sur place pour profiter pleinement de l’évènement dès l’ouverture des portes.
Tarif 21 € Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans inclus
Vestiaire et écocup compris dans le prix du billet.
Ouverture des portes à 18h
Début du show à 21h
En raison du volume sonore, la soirée est déconseillée aux très jeunes enfants.
Aucune nourriture ni boisson extérieure n’est autorisée.
La vente d’alcool est réservée aux personnes majeures. .
PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000
L’événement La Grande Soirée 80’s • 90’s • 2000 Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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