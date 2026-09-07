AGENDA · Montbrison
La Grange des Paysans, La grange des paysans, Montbrison
mardi 6 octobre 2026 · La grange des paysans · Montbrison
Informations pratiques
La Grange des Paysans 6 – 10 octobre La grange des paysans Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Venez découvrir le fonctionnement d’un magasin de producteurs avec une exposition sur le monde des abeilles et une dégustation des différents miels produits par Pierrick MARNAT, Miellerie des Monts Du Forez.
La grange des paysans 16 avenue de Saint-Etienne 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition, dégustation, vente
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