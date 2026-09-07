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La Grange des Paysans, La grange des paysans, Montbrison

mardi 6 octobre 2026 · La grange des paysans · Montbrison

La Grange des Paysans, La grange des paysans, Montbrison

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
La grange des paysans
Adresse
16 avenue de Saint-Etienne 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire
Tarif
Entrée libre

La Grange des Paysans 6 – 10 octobre La grange des paysans Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Venez découvrir le fonctionnement d’un magasin de producteurs avec une exposition sur le monde des abeilles et une dégustation des différents miels produits par Pierrick MARNAT, Miellerie des Monts Du Forez.

La grange des paysans 16 avenue de Saint-Etienne 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition, dégustation, vente

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