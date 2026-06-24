La Grotte Mobile avec Adama Camara Place Rosa Parks Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 16:30 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit Cet événement est gratuit, en accès libre, à partir de 8 ans, avec une limite de places disponibles. Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Le 30 septembre 2026, la place Rosa Parks accueille la grotte mobile d’Adama CAMARA. Suite à des rivalités de quartier, Adama raconte son histoire et celui de sa famille à travers une conférence dynamique puis invite les personnes à visiter sa grotte mobile qui représente son ancienne cellule de prison. Il se déplace partout en France pour sensibiliser sur les risques et les conséquences de ces rivalités de quartier.

Place Rosa Parks Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 99 99



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