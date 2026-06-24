UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

La Grotte Mobile avec Adama Camara Place Rosa Parks Nantes

mercredi 30 septembre 2026 · Place Rosa Parks · Nantes

La Grotte Mobile avec Adama Camara Place Rosa Parks Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Place Rosa Parks
Adresse
Bd de Berlin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Cet événement est gratuit, en accès libre, à partir de 8 ans, avec une limite de places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 16:30 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit Cet événement est gratuit, en accès libre, à partir de 8 ans, avec une limite de places disponibles. Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Le 30 septembre 2026, la place Rosa Parks accueille la grotte mobile d’Adama CAMARA. Suite à des rivalités de quartier, Adama raconte son histoire et celui de sa famille à travers une conférence dynamique puis invite les personnes à visiter sa grotte mobile qui représente son ancienne cellule de prison. Il se déplace partout en France pour sensibiliser sur les risques et les conséquences de ces rivalités de quartier.

Place Rosa Parks Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 99 99


Afficher la carte du lieu Place Rosa Parks et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)