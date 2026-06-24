La Grotte Mobile avec Adama Camara Place Rosa Parks Nantes
mercredi 30 septembre 2026 · Place Rosa Parks · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 16:30 – 19:00
Gratuit : oui Gratuit Cet événement est gratuit, en accès libre, à partir de 8 ans, avec une limite de places disponibles. Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Le 30 septembre 2026, la place Rosa Parks accueille la grotte mobile d’Adama CAMARA. Suite à des rivalités de quartier, Adama raconte son histoire et celui de sa famille à travers une conférence dynamique puis invite les personnes à visiter sa grotte mobile qui représente son ancienne cellule de prison. Il se déplace partout en France pour sensibiliser sur les risques et les conséquences de ces rivalités de quartier.
Place Rosa Parks Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 99 99
Afficher la carte du lieu Place Rosa Parks et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rencontre avec la police municipale Jardin des Plantes Nantes 22 juillet 2026
- Cette nuit, une chouette m’a dit – de Morgane Le Cuff – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Nantes 22 juillet 2026
- Dessine-toi en héros de BD Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 22 juillet 2026
- Un hérisson, une taupe… Parc des Oblates Nantes 22 juillet 2026
- Achopper – Une exposition de dessins et de peintures Galerie Morphose Nantes 22 juillet 2026