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La guerre de Vendée en Anjou, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

mardi 29 septembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers

La guerre de Vendée en Anjou, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de Maine-et-Loire
Adresse
106, rue de Frémur
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

La guerre de Vendée en Anjou Mardi 29 septembre, 18h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Cette intervention a lieu dans le cadre du cycle de conférences des Archives départementales de Maine-et-Loire, « Paroles de chercheurs ».
La conférence sera animée par Anne Rolland, professeur d’histoire moderne à l’Université catholique de l’Ouest et spécialiste de la guerre de Vendée.
Elle évoquera, en particulier, la politique de répression mise en œuvre par les autorités dans le département de Maine-et-Loire

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.
La conférence sera animée par Anne Rolland, professeur d’histoire moderne à l’Université catholique de l’Ouest et spécialiste de la guerre de Vendée. Vendée Révolution française

La petite patriote, petite fille interrogée par des vendéens, d’après un tableau de Mme de Champ-Renauld. Archives départementales de Maine-et-Loire, 11 Fi 467

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