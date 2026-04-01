La guerre de Vendée en Anjou, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
mardi 29 septembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
La guerre de Vendée en Anjou Mardi 29 septembre, 18h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Cette intervention a lieu dans le cadre du cycle de conférences des Archives départementales de Maine-et-Loire, « Paroles de chercheurs ».
La conférence sera animée par Anne Rolland, professeur d’histoire moderne à l’Université catholique de l’Ouest et spécialiste de la guerre de Vendée.
Elle évoquera, en particulier, la politique de répression mise en œuvre par les autorités dans le département de Maine-et-Loire
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.
La conférence sera animée par Anne Rolland, professeur d’histoire moderne à l’Université catholique de l’Ouest et spécialiste de la guerre de Vendée. Vendée Révolution française
La petite patriote, petite fille interrogée par des vendéens, d’après un tableau de Mme de Champ-Renauld. Archives départementales de Maine-et-Loire, 11 Fi 467
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026