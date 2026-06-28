La guiguette du Val Cabaret improvisé Guinguette du Val Eveillé Arudy jeudi 9 juillet 2026.

Arudy

La guiguette du Val Cabaret improvisé

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Ce soir, c’est vous qui écrivez le spectacle. La Compagnie la Boîte à Idées, troupe d’improvisation théâtrale paloise, vous invite à un cabaret 100% improvisé apportez vos idées de thèmes, de lieux, de personnages — et regardez-les prendre vie sur scène, là, maintenant, pour la première et dernière fois. Tout public, imprévisible et forcément unique ! .

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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L’événement La guiguette du Val Cabaret improvisé Arudy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées