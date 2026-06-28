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La guiguette du Val Cabaret improvisé Guinguette du Val Eveillé Arudy

La guiguette du Val Cabaret improvisé Guinguette du Val Eveillé Arudy

La guiguette du Val Cabaret improvisé Guinguette du Val Eveillé Arudy jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Guinguette du Val Eveillé
Adresse
780 Bordedela
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 0 50

Arudy

La guiguette du Val Cabaret improvisé

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Ce soir, c’est vous qui écrivez le spectacle. La Compagnie la Boîte à Idées, troupe d’improvisation théâtrale paloise, vous invite à un cabaret 100% improvisé apportez vos idées de thèmes, de lieux, de personnages — et regardez-les prendre vie sur scène, là, maintenant, pour la première et dernière fois. Tout public, imprévisible et forcément unique !   .

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : La guiguette du Val Cabaret improvisé

L’événement La guiguette du Val Cabaret improvisé Arudy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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