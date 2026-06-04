La Guinguette de La Ressourcerie Créative La Guinguette Créative Paris jeudi 4 juin 2026.

Cette année encore, retrouvez-nous tous les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 23h pour des soirées musicales et conviviales.

Un brunch dominical vous sera de nouveau proposé tous les dimanches de 11h à 16h, le moment idéal pour se retrouver en famille et/ou entre ami·es !

La Guinguette c’est aussi un lieu collaboratif où les associations de la Porte d’Orléans et de Vanves travaillent ensemble pour vous offrir un cadre convivial.

CONCEPT Créée à l’initiative de La Ressourcerie Créative et avec le soutien de la mairie du 14e, La Guinguette Créative est un lieu collaboratif où les associations de la Porte d’Orléans et de Vanves travaillent ensemble autour d’un projet commun : vous offrir un espace de détente convivial et festif durant l’été. Porté par des valeurs écologiques et sociales, nous vous proposons un lieu pensé pour imaginer ensemble des modes de consommation plus durables et solidaires, avec sur place chaque soir d’ouverture : une buvette, une petite restauration, des ateliers créatifs, des concerts et une programmation musicale variée. Les associations partenaires (Yachad, Jeunesse Feu Vert, La Ressourcerie Créative, L’Accorderie, La Foulée des Petits Pieds) se relaieront à tour de rôle pour vous accueillir. Les bénéfices seront ainsi partagés, en fonction du nombre de jours de présence de chacune.

Au programme de cette 5e édition :

Petite restauration, buvette, ateliers DIY et concerts live ! Une ambiance festive et chaleureuse vous attend au Square du Serment de Koufra, à la Porte d’Orléans (Paris 14e), à partir du jeudi 4 juin.

INFOS PRATIQUES Lieu :

Square du serment de Koufra, 75014 PARIS Horaires d’ouvertures :

Jeudi, vendredi, samedi de 17h à 23h. Brunch le dimanche de 11h à 16h. Carte snacks et boissons

Programmation de La Scène Créative (concerts et animations jour par jour)

Programmation des ateliers créatifs https://www.instagram.com/laguinguettecreative/

https://www.laressourceriecreative.com/la-guinguette

La Guinguette Créative est de retour pour sa 5ème édition du jeudi 4 juin au samedi 25 juillet 2026 !

Du jeudi 04 juin 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 17h00 à 23h00

dimanche

de 11h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T17:00:00+02:00_2026-06-04T23:00:00+02:00;2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T23:00:00+02:00;2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-11T17:00:00+02:00_2026-06-11T23:00:00+02:00;2026-06-12T17:00:00+02:00_2026-06-12T23:00:00+02:00;2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00;2026-06-18T17:00:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00;2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00;2026-06-20T17:00:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00;2026-06-25T17:00:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00;2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00;2026-06-27T17:00:00+02:00_2026-06-27T23:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-02T17:00:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00;2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T23:00:00+02:00;2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T23:00:00+02:00;2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00;2026-07-11T17:00:00+02:00_2026-07-11T23:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T16:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00;2026-07-17T17:00:00+02:00_2026-07-17T23:00:00+02:00;2026-07-18T17:00:00+02:00_2026-07-18T23:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T16:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00;2026-07-24T17:00:00+02:00_2026-07-24T23:00:00+02:00;2026-07-25T17:00:00+02:00_2026-07-25T23:00:00+02:00

La Guinguette Créative Square du Serment de Koufra 75014 ENTRÉE 1 : 87, rue de la Légion Étrangère, 75014 – ENTRÉE 2 : Avenue de la Porte de Montrouge. À partir de 21h, l’entrée et la sortie se font avenue de la porte de Montrouge.Paris

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