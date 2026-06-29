La Guinguette de Natéa Base Natea Saint-Savin

Informations pratiques

Saint-Savin

La Guinguette de Natéa

Base Natea 2 Lieu-dit Froumy Saint-Savin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Un été sans guinguette n’est pas un vrai été ! C’est pourquoi Natea a créé rien que pour vous une guinguette, au coeur de la forêt, à une quarantaine de kilomètre de Bordeaux.

Autour d’une ambiance musicale, vous pourrez profiter d’un bon repas de qualité grâce à notre buvette et notre partenaire restauration le food truck La Bohémienne !

De plus, nous vous avons aussi réservé de nombreuses surprises avec des activités 100% Natea pour une soirée 100% fun !

– Pass activités Sumo, Kart à pédales, Jeux en bois, Pétanque, Fléchettes, Palet, Mini golf et Tour aventure.

– Initiation découvrez une nouvelle activité Natea. Nul doute que les petits comme les plus grands seront ravis ! .

Base Natea 2 Lieu-dit Froumy Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 40 33 nateaevents@gmail.com

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English : La Guinguette de Natéa

L’événement La Guinguette de Natéa Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Latitude Nord Gironde