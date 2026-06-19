La Guinguette du Château Château de Bressuire Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

La Guinguette du Château

Château de Bressuire 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29

Du 24 juillet au 29 août 2026, le Château de Bressuire accueillera la Guinguette du Château. Organisées par les associations bressuiraises, ces soirées estivales proposeront un programme varié mêlant danse, musique, jeux et animations dans un cadre convivial. Entrée libre et gratuite, avec buvette et restauration sur place. Un rendez-vous incontournable pour profiter de l’été à Bressuire en famille ou entre amis. .

Château de Bressuire 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr

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English : La Guinguette du Château

L’événement La Guinguette du Château Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 79