La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons Bressuire
La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons Bressuire samedi 25 juillet 2026.
Bressuire
La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons
Place Notre Dame Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.
1 animateur costumé, 2 expériences au choix Dragon Magique (1h30-2h) et Dragon Fantastique (2h30 à 3h) jeu non chronométré.
Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser. Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ? .
Place Notre Dame Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr
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English : La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons
L’événement La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons Bressuire a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais
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