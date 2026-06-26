Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire mardi 28 juillet 2026.

Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles

Rue de la Prée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:00:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Soirée jeux avec Dé en Bulles, organisée par le CSC de Bressuire. .

Rue de la Prée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : Soirée jeux avec Dé en Bulles

L’événement Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais