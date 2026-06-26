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Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire mardi 28 juillet 2026.

Adresse
Rue de la Prée
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
Gratuit

Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles

Rue de la Prée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Soirée jeux avec Dé en Bulles, organisée par le CSC de Bressuire.   .

Rue de la Prée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22  cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : Soirée jeux avec Dé en Bulles

L’événement Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais

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