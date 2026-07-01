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La Guinguette du Château Jeux et musique Château de Bressuire Bressuire

samedi 25 juillet 2026 · Château de Bressuire · Bressuire

La Guinguette du Château Jeux et musique Château de Bressuire Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Château de Bressuire
Adresse
5 Rue du Château
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

La Guinguette du Château Jeux et musique

Château de Bressuire 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Du 24 juillet au 29 août 2026, le Château de Bressuire accueillera la Guinguette du Château. Organisées par les associations bressuiraises, ces soirées estivales proposeront un programme varié mêlant danse, musique, jeux et animations dans un cadre convivial. Entrée libre et gratuite, avec buvette et restauration sur place. Un rendez-vous incontournable pour profiter de l’été à Bressuire en famille ou entre amis.
Jeux et musique par Dé en Bulles et le Centre Socio-Culturel.   .

Château de Bressuire 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80  mairie@ville-bressuire.fr

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English : La Guinguette du Château Jeux et musique

L’événement La Guinguette du Château Jeux et musique Bressuire a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais

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