Ateliers Happy Kids Parc du château Bressuire
lundi 20 juillet 2026 · Parc du château · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Ateliers Happy Kids
Parc du château La Coulée Verte Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 79 – 79 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17
Des ateliers pour offrir aux enfants l’occasion de grandir et de se découvrir en leur permettant de devenir plus autonomes et de ressentir une confiance en eux affermie et durable.
Grâce au jeu, ils se transforment et apprennent rapidement.
Enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation. .
Parc du château La Coulée Verte Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 88 74 hypnovez@gmail.com
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English : Ateliers Happy Kids
L’événement Ateliers Happy Kids Bressuire a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
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