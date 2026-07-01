Ateliers Happy Kids Parc du château Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Ateliers Happy Kids

Parc du château La Coulée Verte Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 79 – 79 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

Des ateliers pour offrir aux enfants l’occasion de grandir et de se découvrir en leur permettant de devenir plus autonomes et de ressentir une confiance en eux affermie et durable.

Grâce au jeu, ils se transforment et apprennent rapidement.

Enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation. .

Parc du château La Coulée Verte Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 88 74 hypnovez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Happy Kids

L’événement Ateliers Happy Kids Bressuire a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais