Concert Duo Arcadie SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Concert Duo Arcadie

SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Eglise Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le Duo Arcadie vous invite à une parenthèse musicale placée sous le signe de la rêverie et de l’élégance. À travers un répertoire original pour flûte et harpe, les deux musiciennes explorent des œuvres aux couleurs lumineuses et aux atmosphères apaisantes, où le dialogue subtil des timbres fait naître des paysages sonores empreints de poésie.

Entre grâce, rêverie et sensibilité, et porté par la complicité de deux jeunes interprètes passionnées et tout juste diplômées du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, ce concert est une invitation au calme et à l’évasion. .

SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Eglise Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 02 46 61 marinette.guedon@gmail.com

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English : Concert Duo Arcadie

L’événement Concert Duo Arcadie Bressuire a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais