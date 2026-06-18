Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Place de l’hôtel de ville Bressuire
Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Place de l’hôtel de ville Bressuire jeudi 16 juillet 2026.
Bressuire
Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Qu’il soit rond, carré ou multicolore, deviens un maître de l’argile en créant ton porte-clef unique inspiré des œuvres de
l’exposition.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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English : Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie
L’événement Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais
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