Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Place de l’hôtel de ville Bressuire jeudi 16 juillet 2026.

Bressuire

Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie

Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13

Qu’il soit rond, carré ou multicolore, deviens un maître de l’argile en créant ton porte-clef unique inspiré des œuvres de

l’exposition.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie

L’événement Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais