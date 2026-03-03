Festival Melting Potes Cour du Château Bressuire

Festival Melting Potes

Cour du Château 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 19 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18



2026-07-17

Le festival Melting Potes, revient pour sa 6 ème édition ! Les festivités auront lieu au château de Bressuire.

Coeur de Pirate sera sur scène, programme à venir. .

English : Festival Melting Potes

