Festival Melting Potes Cour du Château Bressuire

Cour du Château 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-17
Le festival Melting Potes, revient pour sa 6 ème édition ! Les festivités auront lieu au château de Bressuire.
Coeur de Pirate sera sur scène, programme à venir. .
Cour du Château 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine meltingpotes.bressuire@gmail.com
