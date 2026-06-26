Cinéma plein air Vélodrome Bressuire

Bressuire

Cinéma plein air

Vélodrome Boulevard Lescure Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cinéma plein air, en partenariat avec le Fauteuil Rouge, projection de Donne-moi des ailes .

Possibilité de pique niquer sur place à partir de 19h30.

Apportez coussins, nattes, couvertures… .

Vélodrome Boulevard Lescure Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : Cinéma plein air

L’événement Cinéma plein air Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais