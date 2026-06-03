F.A.R Festival des Arts de la Rue Bressuire vendredi 3 juillet 2026.

Bressuire

F.A.R Festival des Arts de la Rue

Centre-ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

La Ville de Bressuire vous donne rendez-vous les 3 et 4 juillet 2026 pour la 5ᵉ édition du F.A.R., le Festival des Arts de la Rue. Pendant deux jours, le centre-ville et le Château de Bressuire accueilleront des spectacles gratuits et accessibles à tous. Théâtre, danse, musique, déambulations et performances rythmeront ce rendez-vous culturel devenu incontournable de l’été bressuirais.

Programmation à venir. .

Centre-ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : F.A.R Festival des Arts de la Rue

L’événement F.A.R Festival des Arts de la Rue Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais