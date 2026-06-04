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Visite et spectacle au Moulin de Couard Moulin de Couard Bressuire

Visite et spectacle au Moulin de Couard Moulin de Couard Bressuire

Visite et spectacle au Moulin de Couard Moulin de Couard Bressuire samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Moulin de Couard

Adresse : 1 Lieu dit le Couard

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bressuire

Visite et spectacle au Moulin de Couard

Moulin de Couard 1 Lieu dit le Couard Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Visite du Moulin de Couard à 17 h et spectacle à 19 h d’ Augusto de Alencar.
Cet artiste marcheur propose également d’être accompagné dans ses déplacements pédestres de moulin en moulin.
Suivi d’un repas tiré du sac.   .

Moulin de Couard 1 Lieu dit le Couard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 72 33 

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English : Visite et spectacle au Moulin de Couard

L’événement Visite et spectacle au Moulin de Couard Bressuire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais

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