Visite et spectacle au Moulin de Couard Moulin de Couard Bressuire

Bressuire

Visite et spectacle au Moulin de Couard

Moulin de Couard 1 Lieu dit le Couard Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Visite du Moulin de Couard à 17 h et spectacle à 19 h d’ Augusto de Alencar.

Cet artiste marcheur propose également d’être accompagné dans ses déplacements pédestres de moulin en moulin.

Suivi d’un repas tiré du sac. .

Moulin de Couard 1 Lieu dit le Couard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 72 33

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English : Visite et spectacle au Moulin de Couard

L’événement Visite et spectacle au Moulin de Couard Bressuire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais