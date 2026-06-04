Visite et spectacle au Moulin de Couard Moulin de Couard Bressuire
Visite et spectacle au Moulin de Couard Moulin de Couard Bressuire samedi 4 juillet 2026.
Bressuire
Visite et spectacle au Moulin de Couard
Moulin de Couard 1 Lieu dit le Couard Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Visite du Moulin de Couard à 17 h et spectacle à 19 h d’ Augusto de Alencar.
Cet artiste marcheur propose également d’être accompagné dans ses déplacements pédestres de moulin en moulin.
Suivi d’un repas tiré du sac. .
Moulin de Couard 1 Lieu dit le Couard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 72 33
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English : Visite et spectacle au Moulin de Couard
L’événement Visite et spectacle au Moulin de Couard Bressuire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais
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