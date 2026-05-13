Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Jardin des Cloîtres Bressuire
Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Jardin des Cloîtres Bressuire samedi 4 juillet 2026.
Bressuire
Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire
Jardin des Cloîtres 15 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 15:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Envie d’une petite pause musicale au moment du déjeuner? Franchissez les portes des cloîtres de Bressuire, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la sélection du discothécaire.
À partir de 6 ans, réservation conseillée. .
Jardin des Cloîtres 15 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
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English : Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire
L’événement Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais
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