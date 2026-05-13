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Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Jardin des Cloîtres Bressuire

Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Jardin des Cloîtres Bressuire

Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Jardin des Cloîtres Bressuire samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Cloîtres

Adresse : 15 Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Bressuire

Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire

Jardin des Cloîtres 15 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 15:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Envie d’une petite pause musicale au moment du déjeuner? Franchissez les portes des cloîtres de Bressuire, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la sélection du discothécaire.
À partir de 6 ans, réservation conseillée.   .

Jardin des Cloîtres 15 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27  mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire

L’événement Sieste musicale aux Cloîtres de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais

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