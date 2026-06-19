Koda Fest 2026 SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire
Koda Fest 2026 SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire samedi 4 juillet 2026.
Bressuire
Koda Fest 2026
SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Complexe sportif Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Première édition du Koda Fest avec au programme des DJ, un super bowl show, une exposition de Harley Davidson et de nombreuses autres animations. .
SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Complexe sportif Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine kodafestival.pro@gmail.com
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English : Koda Fest 2026
L’événement Koda Fest 2026 Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bocage Bressuirais
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