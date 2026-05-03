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Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Espace Bocapole Bressuire samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Espace Bocapole

Adresse : Bocapole

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8

Bressuire

Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05

L’EFDC présente son gala annuel les 4 et 5 juillet à Bocapole Bressuire. Pas moins de 20 tableaux vous seront présentés lors de cette belle soirée.
Réservation sur Hello asso.com.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 93 60  etoilefilantecirieres@gmail.com

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English : Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes

L’événement Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais

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