Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

L’EFDC présente son gala annuel les 4 et 5 juillet à Bocapole Bressuire. Pas moins de 20 tableaux vous seront présentés lors de cette belle soirée.

Réservation sur Hello asso.com. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 93 60 etoilefilantecirieres@gmail.com

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English : Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes

L’événement Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais