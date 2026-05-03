Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Espace Bocapole Bressuire samedi 4 juillet 2026.
Bressuire
Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
L’EFDC présente son gala annuel les 4 et 5 juillet à Bocapole Bressuire. Pas moins de 20 tableaux vous seront présentés lors de cette belle soirée.
Réservation sur Hello asso.com. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 93 60 etoilefilantecirieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes
L’événement Spectacle Gala de danse des Etoiles filantes Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Bressuire Tattoo Show Espace Bocapole Bressuire 9 mai 2026
- Concert Les aînés en chansons Souvenirs, souvenirs Espace Bocapole Bressuire 13 mai 2026
- La Place du Tertre, Place Notre Dame Bressuire 16 mai 2026
- Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Château de Bressuire, Bressuire 18 mai 2026
- Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire, Bressuire 18 mai 2026