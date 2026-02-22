Sortie nature Formez-vous aux libellules

Détails fournis lors de l’inscription Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Formation sur le terrain à la reconnaissance des libellules qui peuplent les étangs du Bressuirais dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des Libellules de Nouvelle-Aquitaine.

Sur inscription. .

Détails fournis lors de l’inscription Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Formez-vous aux libellules

L’événement Sortie nature Formez-vous aux libellules Bressuire a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais