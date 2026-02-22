Sortie nature Formez-vous aux libellules Bressuire
samedi 4 juillet 2026.
Sortie nature Formez-vous aux libellules
Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Formation sur le terrain à la reconnaissance des libellules qui peuplent les étangs du Bressuirais dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National d'Actions en faveur des Libellules de Nouvelle-Aquitaine.
Sur inscription.
Sur inscription. .
+33 6 48 38 42 33
English : Sortie nature Formez-vous aux libellules
