Visite-Flash au Musée de Bressuire Place de l’hôtel de ville Bressuire
Visite-Flash au Musée de Bressuire Place de l’hôtel de ville Bressuire dimanche 5 juillet 2026.
Bressuire
Visite-Flash au Musée de Bressuire
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:30:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-24 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-16 2026-08-21
Visite-flash des collections et de l’exposition.
En 30 minutes, apprenez-en plus sur une oeuvre des collections ou de l’exposition temporaire. .
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite-Flash au Musée de Bressuire
L’événement Visite-Flash au Musée de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Les CuicuiteDays NOIRLIEU Bressuire 12 juin 2026
- Cinéma Le Cercle Rouge « The thing » Le Fauteuil Rouge Bressuire 12 juin 2026
- Spectacle Thomas Angelvy Espace Bocapole Bressuire 12 juin 2026
- Highland Games Bressuire 13 juin 2026
- Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire 13 juin 2026