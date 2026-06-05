Visite-Flash au Musée de Bressuire Place de l’hôtel de ville Bressuire dimanche 5 juillet 2026.

Bressuire

Visite-Flash au Musée de Bressuire

Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-24 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-16 2026-08-21

Visite-flash des collections et de l’exposition.

En 30 minutes, apprenez-en plus sur une oeuvre des collections ou de l’exposition temporaire. .

Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Visite-Flash au Musée de Bressuire

L’événement Visite-Flash au Musée de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais