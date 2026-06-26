Bressuire

Randonnée pédestre

Prairie du château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Randonnée pédestre de 8 kms et 12 kms organisée par Bressuire Bocage Animations.

Restauration et buvette sur place. .

Prairie du château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 23 45 contact@bba.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais