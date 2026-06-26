Randonnée pédestre Bressuire
Randonnée pédestre Bressuire mardi 14 juillet 2026.
Bressuire
Randonnée pédestre
Prairie du château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Randonnée pédestre de 8 kms et 12 kms organisée par Bressuire Bocage Animations.
Restauration et buvette sur place. .
Prairie du château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 23 45 contact@bba.asso.fr
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais
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