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Randonnée pédestre Bressuire

Randonnée pédestre Bressuire

Randonnée pédestre Bressuire mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Prairie du château
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif

Bressuire

Randonnée pédestre

Prairie du château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Randonnée pédestre de 8 kms et 12 kms organisée par Bressuire Bocage Animations.
Restauration et buvette sur place.   .

Prairie du château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 23 45  contact@bba.asso.fr

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais

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