Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Place de l’hôtel de ville Bressuire
Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Place de l’hôtel de ville Bressuire jeudi 9 juillet 2026.
Bressuire
Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-28 2026-08-11
À partir des œuvres du musée, pour en découvrir plus sur le Moyen-Age amuse-toi à redessiner le château de
Bressuire.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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English : Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort
L’événement Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais
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