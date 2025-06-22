Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Place de l’hôtel de ville Bressuire jeudi 9 juillet 2026.

Bressuire

Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort

Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-28 2026-08-11

À partir des œuvres du musée, pour en découvrir plus sur le Moyen-Age amuse-toi à redessiner le château de

Bressuire.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Place de l’hôtel de ville Musée Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort

L’événement Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais