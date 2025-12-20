Lecture pour les tout-petits Rue du Péré Bressuire
Lecture pour les tout-petits Rue du Péré Bressuire jeudi 25 juin 2026.
Rue du Péré Château de Bressuire Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2026-06-25
Un bain de lecture, de comptines, d'échanges… Pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.
La traditionnelle séance se transporte au château et en plein air!
Réservation conseillée.
Rue du Péré Château de Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
